最近社交媒体上出现相当红火的人类与外星人对话系列的人工智能（AI）视频，其中一集讲述外行星（太阳系外行星）开普勒22b（Kepler 22b），特别引人注目，围绕在科学家发现这颗外行星后的争论内容，难免会让人联想到近期在全球闹得沸沸扬扬的AI发展争议。要如何应对前沿科学技术发展所产生的种种挑战，正是考验着现在和未来人类智慧的共同话题。

开普勒22b是由2009年美国国家航空航天局（NASA）发射的开普勒太空望远镜，在两年后经数据分析发现的，离地球约635光年，在银河系的尺度上，就犹如与隔壁邻居之间一道矮墙的距离。它的直径是地球的2.4倍，围绕着一颗和太阳很相似的恒星运行，公转一圈大约290天，而且正好位于宜居带。由于它的每一项参数都像是按着人类的生存需求存在，有科学家因而越来越感到不安，觉得它过于完美，反倒是有些不正常。毕竟这颗行星的每一个答案后面，都潜藏着更多的未知。

根据各种发现数据作出的估算和假设，科学家到目前偏向认为，开普勒22b拥有大气层，温度可能只有22摄氏度左右，但与地球完全不同的是，它可能没有一寸陆地，而是一片深达数百公里的超级海洋。尽管科学家目前对这片黑暗海洋里，到底有没有生命不得而知，但可以确定的是，也是最令一些科学家不安的是，假如存在生命的话，它们恐怕已经在那里悄悄地生活了20亿年。