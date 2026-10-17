教宗良十四世9月25日至28日对素有“教会的长女”之称的法国，进行18年来首次正式访问。巴黎协和广场至香榭丽舍大道的露天弥撒，估计吸引约70万人；9月25日晚在巴黎市郊圣但尼的法兰西体育场举行的青年祈祷会，共吸引8万名17岁至35岁的年轻人出席。这与2024年巴黎奥运会开幕式，被广泛解读为嘲讽基督教经典情节的《最后的晚餐》的表演场面，形成鲜明对比。尽管奥运主办方最后在舆论压力下道歉，但那次争议被一些人解读为法国激进世俗主义的集中表现。

良十四世在访问期间的发言主旨之一，似乎是试图调和法国宪法规定的世俗主义价值，和宗教信仰之间的紧张，把法国的自由、平等、博爱的国家理念，与基督教福音联系起来，并直接回应政教分离原则。他在爱丽舍宫会见法国总统马克龙、民政当局、公民社会及外交使团代表时说：“投身公共生活，按信仰所光照的良心行事的基督徒，不能被视为劝诱改宗者，也不能被视为对国家统一的威胁。真正的世俗性并不排斥宗教，反而能够把它当作一种教育资源予以重视。”他还说，法国的灵魂从基督教中汲取“精神、文化、思想、艺术与传教的才情”，至今仍向世界辐射。

经历法国大革命之后的反宗教世俗化的数百年洗礼，当下的法国似乎正萌发宗教信仰复苏的苗头。法国主教团的数据显示，2016年成人受洗约4124人，2026年升至1万3234人，10年间翻两倍以上，较上年增约28%；18岁至25岁成为成人慕道者中最大的群体，约42%，主要从2022年至2023年后开始加速，并非因为冠病疫情后的补受洗。朝圣人数也创新高。在成人及青少年慕道受洗人数上升的同时，2024年以来《圣经》的销量大增20%，有报道称近年年增速达约15%，全国每年约售出50万册。法国媒体称之为“圣经热”。面向年轻人的版本如漫画《圣经》的销量也增加。