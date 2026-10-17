小时候上学时，我和朋友们总会畅想长大后要选什么学校、修读什么专业，以及从事什么行业等问题。所幸身边许多长辈不吝于分享经验，学校里也有教育与职业指导资源，再加上互联网上能查找到不少资料，这些渠道帮助我们更好地规划接下来的路。

多年后的今天，我这一代人已是年轻亲戚眼中的长辈，也成为了与在籍学生分享行业信息的专业人士。然而面对年轻人的“请教”，我反而有点不敢将前人的慷慨传递下去。人工智能（AI）带来的变化实在太快，许多我们长期以来熟悉的行业和作业模式已经变了样，未来也可能出现许多现在听都没有听过的领域和岗位。还没真正理解新时代，就根据原来的知识体系提供升学与就业建议，反而可能耽误年轻人的发展。

我们能给下一代什么建议？可以做些什么帮助他们？相信许多成年人，包括家长、教育工作者、职场前辈和政治决策者都在思考这些问题。人们常常在谈笑间，把这些问题的答案压缩成最简单化的“做些比较不会被AI取代的事”。这意味着年轻人要么站在AI浪潮之上，成为开发AI模型、研究AI前沿技术的人，又或者是从事依然依赖人力的工作，如水电工和裁缝等。但年轻人真的只剩下这唯二的出路吗？