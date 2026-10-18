在得克萨斯州达拉斯举行的“特朗普狂欢节”上，美国总统特朗普再次公开给得州共和党联邦参议员候选人肯·帕克斯顿（Ken Paxton）背书。之后，特朗普的MAGA Inc.和马斯克的America PAC相继投入资金，帕克斯顿与民主党的詹姆斯·塔拉里科（James Talarico）之间的对决，立即成为今年中期选举最受关注的参议院竞选。

得州自1988年以来从未选出民主党联邦参议员，这场对决不仅关乎一个席位，也是全国参议院多数党控制权争夺中的重要战场，更是两党走势的风向标。

民主党候选人塔拉里科现年37岁，第八代得州人，现任得州众议院议员。毕业于得州大学奥斯汀分校，后获哈佛大学教育硕士，又在奥斯汀长老会神学院接受神学教育。他于2018年当选得州众议员。