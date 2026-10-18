美国总统特朗普与中国国家主席习近平的峰会正值两国将一切赌注都押在人工智能——特朗普如今坚称的“超级智能”（superintelligence）——之际，而这两位将这一技术视为实现经济、政治和军事主导地位关键因素的领导人，却被困在一种危险的零和逻辑之中。

特朗普和习近平正在将“人工智能能够带来许多真正有用的益处”这一明智见解，与“谁掌控了人工智能就将获得近乎绝对的权力”这一信念混为一谈。正如特朗普在联合国大会上所言：“现在我要说，谁掌握了超级智能，谁就赢了。那就是获胜的一方。我们现在大幅领先中国和其他所有国家，而且我们会一直保持下去。”同样，早在2018年，习近平就曾指出，人工智能将成为赢得全球科技竞争主动权的战略抓手——一只“领头雁”。

然而，人们应当停下来思考一下，依赖这项技术所涉及的风险。对美国而言，人工智能本应解决的问题已被反复提及。上个月，美国国债总额突破40万亿美元，因为选民仍然不愿接受任何可摆上台面的增税或削减开支的组合方案以削减债务规模。因此，美国不得不依赖别人的资金，而外国人又越来越不愿为美国政府债务提供融资，国债收益率的急剧上升便是明证。