中国与印度是世界上人口规模最大的两个国家，也是全球南方最具影响力的两个大国。两国都拥有悠久的文明传统，又都曾遭受近代殖民主义的不同程度冲击。然而，两国在现代国家建构，社会革命和外交战略上走出不同的道路。这些历史差异不仅塑造了各自的国家认同，也影响着今天中印之间的竞争与合作。与中美两个全球超级大国之间的竞争合作不同，中国和印度之间的关系是两个陆上相邻的发展中大国之间的复杂关系。

中印两国近现代社会变革的路径存在显著差异。20世纪中国在晚清的民族危机后经历了辛亥革命、国民革命、共产主义革命以及社会主义建设时期的文化大革命等多次政治和社会剧烈震荡。

不同革命虽有各自的历史背景与目标，却共同体现中国近现代国家与社会不断通过激烈政治动员和斗争，寻求根本改造的历史特征。印度通过民族主义运动，尤其是甘地倡导的非暴力不合作运动，最终摆脱英国殖民统治，建立独立国家；独立后也经历了分治、社会冲突和政治危机，但它的议会民主制度与社会结构表现出不同于中国革命模式的连续性。