姚占新：不满共和党候选人不等于转投民主党——得州参议员选战的关键变量
民调能够测量今天的选择，却不能完全预测11月3日的投票率，以及选民走进投票站最后一刻的党派整合。如果塔拉里科最终获胜，最值得研究的是究竟有多少原本倾向共和党的选民，这一次真正跨过了那条党派界线。
如果帕克斯顿（左）在个人负面评价如此高的情况下仍然获胜，会告诉我们一个重要事实：在高度极化的美国政治中，选民可以不喜欢自己的候选人，却仍然无法接受把票投给另一个党。图为10月13日，美国副总统万斯（右）抵达得州准备参加一场竞选集会期间，与帕克斯顿进行了交谈。 （路透社）
得克萨斯州州参议员安杰拉·帕克斯顿（Angela Paxton）最近拍了一则电视广告，呼吁选民11月3日投共和党的整张选票。耐人寻味的是，她正与共和党参议员候选人肯·帕克斯顿（Ken Paxton）办理离婚，离婚诉状以通奸为理由。在这则广告中，她从头到尾没有提丈夫的名字，只强调大选不是看“个别球员”，而是要让整个共和党队伍越过终点。
这个细节，几乎概括了今年得州参议员选战真正值得观察的问题：不喜欢共和党候选人，是否意味着会把票投给民主党？多数人未必会。
这个问题不只关乎得州。共和党在联邦参议院目前以53席对47席，民主党须净增4席才能夺回多数。得州的选举结果，将直接影响特朗普任期后半段的施政空间。