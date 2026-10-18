得克萨斯州州参议员安杰拉·帕克斯顿（Angela Paxton）最近拍了一则电视广告，呼吁选民11月3日投共和党的整张选票。耐人寻味的是，她正与共和党参议员候选人肯·帕克斯顿（Ken Paxton）办理离婚，离婚诉状以通奸为理由。在这则广告中，她从头到尾没有提丈夫的名字，只强调大选不是看“个别球员”，而是要让整个共和党队伍越过终点。

这个细节，几乎概括了今年得州参议员选战真正值得观察的问题：不喜欢共和党候选人，是否意味着会把票投给民主党？多数人未必会。

这个问题不只关乎得州。共和党在联邦参议院目前以53席对47席，民主党须净增4席才能夺回多数。得州的选举结果，将直接影响特朗普任期后半段的施政空间。