烟霾已经持续接近两个月，这不是一场“等风来”就能过去的小小不便。当烟霾系统性地侵蚀新加坡的两个核心利益——宜居与可预测性——它便理应被置于国家安全的框架之下审视和应对。

宜居是新加坡的核心竞争力之一。一个以“城市花园”自我定义，以高品质生活环境吸引全球人才与投资的城市国家，无法接受每年可能有数周时间，让居民在PM2.5浓度远超世界卫生组织建议值数倍的空气中生活。宜居不是锦上添花的软性偏好，而是新加坡赖以存续的硬性条件。当烟霾反复将户外空间变为健康风险区，将“能否开窗”变成日常焦虑时，它打击的正是这个国家最根本的吸引力。

可预测性则是新加坡作为小国生存的策略基石。新加坡的全部竞争优势，很大程度上是建立在“在这里发生的事情是可以被预期的”这一信誉之上。然而，反复出现的跨境烟霾正在侵蚀这一信誉。F1赛事虽然今年勉强维持，但观察者指出，如果烟霾在某些月份成为常态，国际会议和赛事组织者将不得不考虑替代场地、更昂贵的保险和应急方案，新加坡作为全球活动中心的长期地位可能被削弱。投资者不会因为一次烟霾就撤资，但他们会开始将“环境中断风险”纳入对新加坡的定价。