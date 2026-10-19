人工智能（AI）公司Anthropic联合创始人阿莫代伊（Dario Amodei）等人警告，AI对人类构成生存威胁。还有人走得更远，主张暂停对新型前沿AI模型的训练。反对意见认为，包括自我监管在内的各种监管措施恐怕难以奏效。而且，即使暂停在原则上可行，鉴于中美两国都极度担心被甩在后面，这种暂停在实践中几乎没有维持的希望。

不过，由一个跨学科研究团队（我们也是成员）发布的新报告得出结论：在全球暂停前沿AI训练既可行又可持续。如果实施得当，这种暂停可以持续10年或更长时间，具体时长取决于AI训练效率提升的速度等因素。

前沿模型的训练依赖供应链高度集中的AI晶片。“硬性暂停”可利用这一供应瓶颈，停止生产具备训练功能的AI晶片；能够对经批准模型进行快速AI推理的晶片仍可生产，但这些晶片因设计特性，实际上无法用于训练新的前沿模型。