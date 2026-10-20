两年半前发生在淡滨尼的骇人致命车祸案，10月5日在国家法院审结，被告莫哈默夏非（Muhammad Syafie Bin Ismail，45岁）被判入狱12年又9个月，以及终身吊销各级驾照。这明显不是一起普通的车祸。如果案件发生在《公路交通法令》修正之后，被告肯定会被判鞭刑。

根据案情，案发时，被告驾驶的汽车在闯红灯时的时速介于129至134公里，远超案发路段每小时50公里的限速。这种超危险和不负责任的驾驶行为，导致连环车祸，两人死亡，三人重伤和五人受伤，而被告肇事后并未停车。案情透露，被告是因为不满被超车，盛怒之下，只顾超车和逼车，不顾他人死活。这是极其疯狂的行为。

这起致命车祸，是一个极端的致命路怒（road rage）个案。所谓路怒，是指驾车者在暴怒影响下情绪失控的行为，针对的是其他驾驶者以至路人，由此做出各种粗暴、鲁莽、暴躁、攻击性等危险行为，如飞速超车和逼车、尾追紧跟、怒比中指、狂按车笛、恶言相向、动粗和损坏他人车辆等等。在枪支泛滥的美国，路怒案件不仅层出不穷，更可怕的是路怒者动辄开枪杀人。