想象一下，周六下午，一名住在榜鹅的13岁女孩，带着羽毛球拍和三名朋友下楼打球。离家最近的游乐场是为12岁以下儿童设计的：矮攀爬架、鲜艳滑梯、橡胶安全垫，她一年前就已经过了年纪。健身角落是供成年人使用。球场已有一群较大的男生。她们没有开口借场，不是担心被拒绝，而是不想成为目光焦点。最后，她们放弃打球，改去商场，至少在那里，没有人会叫她们走开。

许多家长对此并不陌生。问青少年放学后或周末去哪里，答案往往是商场、快餐店，或哪儿也不去，待在家低头玩手机。我们很容易认定，当代青少年只偏爱手机和电脑。但我们与榜鹅和盛港这两个较新市镇的100多名青少年交流后发现，大多数人其实想到户外去，只是住家附近难找到适合他们的空间。

在组屋区长大的人，都很熟悉儿时在楼下和朋友玩耍，或在草场踢球直到被叫回家吃饭。如今为人父母，我们担心的却是孩子花太多时间在屏幕。“茁长SG计划”推出的孩童屏幕使用指导原则，也呼吁家庭减少孩子屏幕时间，多留时间玩耍。不妨问一个问题：孩子过了在儿童游乐场玩乐的年龄后，我们希望他们去哪里玩？