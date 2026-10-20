美国财政状况越来越像一列在蜿蜒的山间铁道上飞驰的火车。似乎没有人愿意减速，生怕因为误点而丢了饭碗。但即便这列火车没有出轨，我们仍然应该去质问：为何还要一味地驱使它前进？尽管经济增长稳健，但联邦赤字已大概相当于国内生产总值（GDP）的6%。然而，放缓步伐这一选项，似乎并不在总统特朗普的操作手册之中。

一场公共债务危机的开端通常相当清晰明了，但结局却难以预测。当一个国家的债务已经处于历史高位，却在低利率的帮助下依旧保持可控时，危机便可能爆发。随后利率开始上升，这可能出于各类原因——可能是全球因素所致，也可能是政府更迭，或者仅仅是因为人们已经淡忘以往那些金融危机。

这大概就是美国当前所处的境地。如果政府此前已经锁定低成本的长期融资，借贷成本的上升，就不会构成太大问题，但事实却并非如此。相比之下，大多数房主却实现了锁定低成本融资。尽管新房贷利率已飙升至7%以上，他们却仍享受着较低的月供。