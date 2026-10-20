最近的世界并未变得更加太平与和谐，但大家都放慢脚步，仿佛在等待11月初的美国中期选举，好像美国参众两院和部分地方首长的选举，将改变当前的世界局势；即便是美国总统特朗普，也好像把许多决策的时机放在中期选举之后，更加强化全世界对这场选举的期待。然而，这场美国内部的中期选举，真的如此重要吗？它的结果真的会影响世界局势的走向吗？这恐怕是一个值得怀疑的论题。

毕竟从历史上看，美国大多的中期选举结果都对总统所属政党不利，也就是执政团队在中期选举后成为“跛脚鸭”是大概率事件；不同的只是，执政党究竟是在参议院“跛脚”，还是在众议院“跛脚”，或是在两院都沦为少数。这样的历史并未使美国历届政府出现明显的失衡或失能情况，既未让美国国内出现激烈动荡，也未在世界掀起重大波澜，虽然一些细微的差别肯定是难以避免的。

就像特朗普在第一任期内就遭遇此类情况，共和党在中期选举后的众议院失去多数席位，但并未改变特朗普在国内持续推进保守议程，他用行政令削弱奥巴马医改法案部分条款，也未因民主党在众议院占多数而恢复；包括对盟友在内，他在国际上依然我行我素地实施贸易霸凌等行动，第二任期的情况恐怕也会类似。上一个获得连任八年的总统奥巴马，同样遭遇中期选举失利，但几乎没有影响他持续推进个人及民主党的各项政策。这就是最近的美国中期选举所带来的影响。