仅仅几年时间，ChatGPT和Claude等人工智能（AI）工具已跃升为主流技术。研发这些创新产品的企业，大肆宣扬它们能为人类带来巨大的潜在福祉。这种说辞虽不至于错，却避重就轻地掩盖一个事实：这些模型是建立在对受版权保护作品的大肆盗用之上的；它们正对新闻业——这个本就脆弱的民主支柱——构成进一步的削弱与威胁。

正因如此，总部位于阿根廷的拉美大型出版社《侧影》（Editorial Perfil，即笔者担任数码总监的《侧影报》的母公司），近期起诉ChatGPT的母公司OpenAI及它最大的外部股东微软，指控它们在AI产品中不当使用《侧影》出版社的新闻内容。在向阿根廷国家联邦民事及商业法院提起的索赔诉讼中，我们还控告这些企业涉嫌“不公平竞争”——换言之，就是滥用它们的寡头垄断地位来损害我们的利益。

尽管《侧影》是首家对AI企业提起版权侵权诉讼的西班牙语出版社，但此前已有先例，《纽约时报》早于2023年底就同一问题起诉OpenAI和微软。巴西《圣保罗页报》（Folha de São Paulo）也在2025年提起类似诉讼，并最终在今年初达成一项内容授权协议。事实上，OpenAI也与包括西班牙《国家报》（El País）的母公司普利沙集团（PRISA）在内的其他出版商，采取这种合作模式。