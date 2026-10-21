林彦颖：警惕人工智能悄然取代人类判断力
社会需要的不只是鼓励创新，也包括明确边界。哪些个人资料不应被长期保存，哪些核心系统必须保留人工和离线运行能力，儿童在什么年龄以前不应依赖生成式AI，这些问题都应在AI全面进入生活之前讨论，而不是等到整个社会已经无法退出时再补救。
我们须要保留的，不是所有已经被机器取代的旧技能，而是几项不能外包的能力：独立形成观点、质疑权威、分辨真假、承担责任，以及在系统失效时，仍然能够由自己作出决定。 （Art_Photo - stock.adobe.com）
30年前，我父亲那一代不少人会耕种。他们懂得看天气、辨土壤，知道什么时候播种、什么时候收成。到了我这一代，这些事情我当然也可以学，但现实是：谁还会特地去学？我们每天走进超市，就可以买到需要的食物。不会耕种并不妨碍生活。久而久之，这项曾经十分普遍的生存技能，便从大多数人的生活中消失了。
这看起来只是社会分工和科技进步的结果。但人工智能（AI）带来的变化，与农业机械、汽车或计算机并不完全一样。过去的机器主要替代体力劳动，AI开始替代的，却是人类的记忆、分析、表达、判断，甚至选择。这才是我真正担心的地方。
谈到AI的威胁，人们很容易想到科幻电影：机器突然觉醒，产生自己的意志，然后接管世界。我倒觉得，现实可能没有那么戏剧化。AI不须要发动一场“战争”，也不须要宣布统治人类。它只要足够方便、足够聪明、足够了解我们，人类就会主动把越来越多事情交给它。