30年前，我父亲那一代不少人会耕种。他们懂得看天气、辨土壤，知道什么时候播种、什么时候收成。到了我这一代，这些事情我当然也可以学，但现实是：谁还会特地去学？我们每天走进超市，就可以买到需要的食物。不会耕种并不妨碍生活。久而久之，这项曾经十分普遍的生存技能，便从大多数人的生活中消失了。

这看起来只是社会分工和科技进步的结果。但人工智能（AI）带来的变化，与农业机械、汽车或计算机并不完全一样。过去的机器主要替代体力劳动，AI开始替代的，却是人类的记忆、分析、表达、判断，甚至选择。这才是我真正担心的地方。

谈到AI的威胁，人们很容易想到科幻电影：机器突然觉醒，产生自己的意志，然后接管世界。我倒觉得，现实可能没有那么戏剧化。AI不须要发动一场“战争”，也不须要宣布统治人类。它只要足够方便、足够聪明、足够了解我们，人类就会主动把越来越多事情交给它。