英文里的community是很有意思的词，首先让人想到的是一个地方，然后是生活在一起的人们。我们通常把它翻译成“社区”，但也可以是“社群”。黄循财总理在公开场合发言中曾多次使用这个词，并且强调新加坡族群和文化的多元性，以及社区融入、社区互信和社区赋能的重要性。但有时候，community却未必有一个明确的地理边界，或者族群以及信仰的边界，人们还可能因为共同的兴趣、文化、经历，甚至只是共同关心的某件事情而走到一起。如果再往深处想，它也许更接近“共同体”。

前不久，我在新加坡国家美术馆观看一场电影展。这个微电影展以“社区赋能”（Community Empowerment）为主题，由17部片长不超过6分钟的微电影和五部使用AI制作的微电影组成。这些都是进入“鼓舞亚洲微电影节”半决赛的作品，是从新加坡、中国大陆、香港、泰国、印度尼西亚、菲律宾、蒙古、越南等八个国家和地区的分赛区中脱颖而出的佼佼者。最重要的是，它们都从不同角度重塑观众对community的想象。在这个充满分裂和不信任的时代，显得尤为珍贵。

如果要讲“社区赋能”，首先要理解什么才是“community”。来自蒙古的轻喜剧《Looking for us》（寻找我们）里的中学生和我们一样迷茫。教师留了一道作业，让学生回答什么是社群，以及各自都属于哪些社群。其中一名学生回家后就问妈妈，结果妈妈说：“不就是两个以上的人一起做点什么吗？”于是这名学生就跑出去到处找自己能够加入的社群，在闹了很多笑话之后，他为学生组织自己的社区活动空间，这就是他找到的community。