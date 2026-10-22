10月9日，美俄领导人通话后，美国财政部外国资产控制办公室当日即签发第135号通用许可证，授权与俄罗斯原产柴油相关的销售、交付、卸货与进口交易，有效期至2027年4月7日。这是俄乌战争爆发以来，美国首次对俄罗斯柴油实施期限超过30天的制裁豁免。

美国总统特朗普随后宣布，俄罗斯将分批向美国及全球市场供油：首批逾30万吨立即交付，11月追加50万吨，随后再供100万吨，视炼油厂状况，短期内还可能再交付300万吨。同日，俄罗斯副总理诺瓦克确认这一计划，并宣布提前解除柴油出口禁令。仅三周前，美国国会还以三分之二的绝对多数，通过新一轮对俄制裁法案，要对俄罗斯油气主要买家征收高达100%的二级关税。各界早已习惯特朗普政府在外交决策上翻云覆雨的无常特性，但此协议背后的原因，仍然是各界关注焦点。

不少媒体解读为，这是特朗普政府为赢得即将到来的美国中期选举而采取的务实措施。各界普遍认为，在离11月3日中期选举还有三周之际，特朗普政府希望通过增加能源供应，压低燃料价格，缓解通货膨胀压力，改善选民对政府经济表现的评价。这一分析并非毫无道理。在美国政治中，汽油价格、通胀和家庭生活费历来具有显著的选举效应，能源价格的变化也可能影响执政党的选举前景。