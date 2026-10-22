源自印度尼西亚烧芭导致的区域烟霾现象，对各国民众的健康和正常生活造成严重困扰，已经到了必须严正对待的时刻。国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根10月19日警告，政府必要时准备紧急修法或制定新法，如果企业拒绝配合，政府会动用一切可用的法律和监管手段，影响它们的盈利、融资渠道及投资者对它们的评价。这是当局就应对烟霾危害所表达的鲜明立场，反映民怨程度。烧芭引发的区域烟霾危害非一日之寒，没有简单又快捷的解决方案，尽管有理由不满，也必须有智慧去应对现实的局限。

本区域长期饱受烟霾现象之苦，印尼人民也饱受其害，理应尽早解决。然而，持续几十年的烟霾危害久拖不决，也表明情况的复杂性，背后涉及印尼当地人民传统的烧芭行为，厄尔尼诺现象等气象变化，以及相关企业的经营模式、利益链条等等。再者，虽然危害跨境影响整个区域，但任何跨境问题的处理，都涉及当事国主权与本身的优先排序，他国须尊重国界之别，难以越俎代庖。因此人们在不满之际，也应清楚解决问题所面对的重重障碍。在公开的外交场合施压或叫嚷，能吸引目光，但是检验治理成效的标准，从来就不应该是动作是否有“表演性”，而是能否实质改善问题。

这绝不代表新加坡只能坐以待毙，反之，这正是展示我国处事智慧与灵活身段的时刻。今年的烟霾对区域影响特别严重，部分要归咎于厄尔尼诺现象使得气候格外干燥、助长火势蔓延，但烧芭行为背后的商业利益驱动因素，也是导致问题恶化的原因。因此，企业在整个利益链条中负有不可推卸的责任，从解构利益链条入手，就有望找到对症下药的突破口。