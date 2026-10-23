那天回到大学母校与大一学弟妹分享的题目是“如果我大一知道就好——从我的求学谈及人工智能（AI）时代文科生应有的素养与技能”。演讲后与校长老师聚餐，我开玩笑说分享没有提的是，如果大一知道的话，会在学校旁边买房子或者进行什么长期的投资理财，结果当然是大家笑成一团。然而，良好的投资理财知识，确实也算是我们大一时候太过懵懂无知的领域吧——有了正确的财务意识，或许提到的其他素养和技能可以得到更大的培养与实践也说不定呢！

话说回来，在我毕业30年的今天，大学教育面对AI的风起云涌，首先须要回答的问题，确实是学生在使用工具以后，究竟学会什么、内化什么。有了AI，完成作业轻而易举，即便长篇报告或论文都不费吹灰之力——但只是如此吗？若无法解释其中概念，不能交代证据，未有自我的深刻理解和思维的提升，大学教育就必须追问：我们评量的，难道只是哪个AI和语言模型的算力较高吗？

因为自己出身中文系，我深深感受到“AI时代的大学应该教什么”这个问题，对文科教育更为重要。阅读、写作、翻译与资料整理，都与文科训练密切相关。面对层出不穷的AI技术更迭，大学既不宜把技术便利一概视为威胁，也不能把课程更新简化为增添几堂工具操作课。更值得确立的目标是“人主机辅”，是让学生“学习如何学习”（learn about learning），能够独立理解问题，在使用技术时保持判断，并对交出的作品承担责任。那场给学弟妹的分享，也算是回应这个“AI时代”的问题的“人”的思考吧。