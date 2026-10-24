登加Garden Waterfront I的组屋厨房，最近成了网上话题。有装修商拍视频吐槽“小”厨房格局，认为布局和空间大小不合理，是他见过“最糟糕的四房式厨房格局之一”。建屋发展局出面解释：网民看到的只是湿厨房，旁边还连着干厨房，两者加起来约10平方米，与设有晾衣处（service yard）的新型组屋标准厨房相若。

这个回应无可挑剔，因为平方米是行政语言里最干净的单位：可以核算，可以比较，可以写进年报。美国政治学者詹姆斯·斯科特（James C. Scott）在《国家的视角》中指出，国家看世界，总要先把复杂的现实压缩成“清晰可读”的量化指标：于是纵横交错的田野被切割成“面积”，生机勃勃的森林被折算成木材的“立方米”。数字直观且好理解，代价是现实里不好测量的部分，都被一并忽略。

什么是厨房？它不是10个一平方米的格子，而是一条动线：冰箱到水槽，水槽到炉灶，炉灶到饭桌，再加上一个人转身时手肘的半径。法国哲学家勒菲弗（Henri Lefebvre）就把空间解释得很清楚：一种是规划者图纸上的“构想的空间”，另一种是人握着锅铲走出来的“生活的空间”——建屋局答的是前一种，住户问的是后一种，两边各说各话，10平方米的数学题突然成了一场鸡同鸭讲。