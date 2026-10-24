从工作上的制作图表，完成报告，到生活中规划出行路线，提议省钱妙方，人工智能（AI）给人类生活带来便利。原本几小时的工作，只要把参数丢给AI，短短几秒钟就能完成任务，甚至比人类做得更面面俱到。

由此衍生在日常工作中，该在多大程度上用AI代劳的辩论。目前AI技术还没完全成熟，它生成的文案或成品中，仍可能出现信息不实、不准确或与现实不符，人类尚有理由负责把关。但假使AI有朝一日能做到稳定输出，百分之百准确，这些它能代劳的工作该不该都“外包”给它？

这诱惑确实不小。尤其是如果客户、受众和消费者都能接受AI产品，即使它在语句上有些制式、不自然的表述，即使它的影视人物表情不自然，那就更不用把时间用在人为的把关和审查，用最小的投入、最低的成本交差即可。何况，当其他竞争对手开始这么做，独自坚守着高标准，不只显得不懂变通，也可能被市场作用力吞噬。