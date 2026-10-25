“洋流”崛起，正剧烈冲击国民党的地方执政版图。若蒋万安失守台北、双北（台北和新北）变天，国民党中央不仅面临郑丽文与卢秀燕的权力角逐，更须重新检视国家论述与两岸路线，否则恐难重返中央执政。

11月28日举行的台湾九合一选举，不仅是2028年总统大选前哨战，更可能成为蓝绿政治板块历史性重组的转捩点。推动这场变局的关键力量，正是选前两个半月异军突起的“洋流”现象。

“洋流”崛起，使原本被认为可以“躺着选”的蒋万安告急，连任之路亮起红灯。选前一个月前后的最近几项民调，纷纷显示他与民进党的沈伯洋支持度已经逆转。倘若蒋万安最终落败，国民党又同时失去新北市，甚至连台中、桃园也未能守住，冲击便不只是几席地方首长易手。国民党整体势力将面临滑铁卢式的衰退，党主席郑丽文将面临来自党内及舆论的辞职压力；即将卸任台中市长的卢秀燕早已摩拳擦掌，正伺机而起；蒋万安又会否循陈水扁当年的路径，在市长败选后转战2028年总统大选？