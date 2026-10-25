中国大陆“民间”微信公众号“正当石”（”正当时”的谐音）今年3月成立，8月发起两岸民间关于两岸统一的讨论，之后台湾国立彰化师范大学副教授李其泽开始在“正当石”发表系列文章，探讨台湾若在“一国两制”框架下协商统一，应当提出哪些要求。

这些文章的具体内容和两岸围绕此主题进行的讨论，大致可概括为三个方面：第一，统一后台湾可以保留哪些权利？第二，如何保障台湾不会成为第二个香港，即如何约束北京中央政府像改变香港的一国两制模式一样，改变未来台湾的一国两制模式？第三，统一的过程如何进行？

笔者想先抛开这些讨论的具体内容，就两岸讨论统一这个事件本身谈一下自己的观察。首先是“正当石”有明显的官方味道，但为何一直强调自己是民间？当然，大陆共产党领导一切的现实，让大陆的官民之分本来就不明显，“正当石”强调自己是民间平台，并不应看为纯粹的谎言。另一方面，它的立场和目标都和北京高度一致，只是在试图实现这些立场和目标的方式上，比官方公开的主流方式更灵活和宽松。