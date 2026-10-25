每逢总统任期过半，美国选民便会迎来一次集中表态与评判的机会。即将到来的2026年中期选举，不只是一场美国国内政治的按期审计，也将直接影响华盛顿未来两年的内政外交，并通过美国这个超级大国的政策传导，改写国际格局的若干关键变量。

美国总统任期四年，国会众议院全部435席每两年改选一次，参议院三分之一席位同步改选。制度设计者的用意，是在总统执政满两年之际，给选民一次审视施政、评判得失和纠正方向的机会。新一届政府上台时，往往带着选举胜利的光环和民意授权的底气，推行力度较大的政策方针。两年之后，政策成效与代价逐步显现，选民便可通过选票给权力踩一脚刹车或扭转方向盘。

因此，中期选举的结果通常有利于在野党，起到制衡执政党的作用。近两轮中期选举都印证这一点。2018年（美国总统特朗普第一任期的中期选举），共和党失去众议院控制权，但守住参议院多数。2022年拜登执政期间，民主党同样在众议院失利，却保住参议院优势。