随着人工智能、自动化和新型商业模式重塑各类工作岗位，劳动者被敦促进行技能重塑和技能提升，并保持良好的适应能力。雇主被鼓励安排员工参加各类培训课程，政府也提供补贴以支持员工参与。然而，仅仅提供培训机会，并不等同于员工就一定拥有有效学习的条件。如果员工在承担繁重工作之余，还要参加培训，这反而会增加认知负荷，导致疲劳，而非真正提升能力。

工作压力并非仅存在于中小企业，但我们的研究结果显示，中小企业的员工更容易面临各种工作要求，从而挤占了他们的学习精力。在我们的研究调查中（研究由新加坡全国职工总会、人力部以及南洋理工大学学习研究与发展中心联合开展），58.2%的中小企业雇主表明，员工面临高强度的工作负荷和时间压力；相比之下，跨国公司和大型本土企业中，这一比率分别为46.8%和39.8%。这是因为与大型企业相比，中小企业面临更大的资源约束，导致员工往往须要承担多重职责，且缺乏足够的后备人力支持。

这些工作压力又使得中小企业员工更难参与培训。在受访的中小企业雇主中，61.8%表明，员工在参与培训时，面临时间、资源或动力方面的重大障碍；在跨国公司和大型本土企业中，这一比率分别为44.3%和30.6%。中小企业在培训方面所面临的这些障碍，也与技能及人力发展局所指出的三大突出挑战相吻合：对所支持课程的了解不足，且不确定哪些项目最符合企业需求；缺乏足够的培训时间；财务资源受限。