读了副总编辑谭德婷于10月17日在《早报星期天·想法》发表的《剔除无良房东与无赖租客》，本人希望以多年来从事房地产中介工作、服务房东与租户的亲身经历，分享一些个人的观点与看法。

关于房东与租户在房屋租赁上常面对的问题和纠纷，本人也曾在《联合早报·交流站》撰文分享。在租赁房屋方面，双方签署合同并向新加坡国内税务局缴纳印花税后，合同便具备法律效力，双方的权益也受到法律保障。当然，一个健全的租赁市场，除了需要法律保障，更须要双方履行合同所规定的责任与义务。唯有彼此尊重、守信尽责，租赁关系才能长久和谐。

文中提及近日法庭裁决的一个案例。美国男子租下房屋后拖欠租金、拒绝搬迁，甚至利用法律程序拖延，最终还与房东对簿公堂。当一个人把法律当作逃避责任的工具时，原本用来维护公平的制度，也可能被利用来损害别人的利益。正如美国男子明明知道自己违约，却不断利用各种理由和程序拖延，只为让房东付出更多时间和金钱，这就背离了法律的本意。