我们自驾游时，可能会去到深山和沙漠等地，发现手机收不到基站信号，结果导航和短信都没了。如果把一场现代化战争比作一场没有信号的长途越野，军队的通信、定位和信息传输，就是没有导航便不能开车的情况。《华尔街日报》日前报道的消息就聚焦于此：美国总统特朗普亲自打电话给科技企业家SpaceX老板马斯克，要求解除乌克兰星链系统的速度限制。之后，乌克兰军队的星链服务有所改善，但所有功能尚未恢复。

许多人读了这条新闻，只知道卫星链路是通过卫星连接到互联网上的，但不明白为什么放开互联网速度限制，会影响俄乌战场的局势，甚至美国总统也不得不打一个特别的电话来沟通。

什么是卫星链？我们的日常移动网络依赖地面基站。基站类似于信号传输站，当距离较远，中间有一座山时，信号就会中断。卫星链则是将数千颗小卫星，送入离地面数百公里的低地球轨道，这相当于在空中铺设一个巨大的无线信号网络。每颗卫星都是漂浮在太空中的微型基站，不需要接地光纤或铁塔。只要地面上有一个小的接收终端，就可以连接到卫星网络上，卫星链路因此可以理解为天空中有无数的便携式无线网络（WiFi）路由器，覆盖世界大部分地区。