人会变老，这是生命不可逆的规律。一个国家的机器、制度、基础设施等同样也会变老，若无法不断适时检修和翻新，最终必然故障百出。如今的法国大概就是处于这样的境地。曾经雄赳赳，气昂昂的高卢雄鸡，现在看来已年迈力衰，毛羽褪色，雄风不再了。

从今年9月持续至今的暴乱，显示马克龙总统的政府无力有效管控局势，也凸显法国诸多社会矛盾的深重和结构性问题的积重难返。否则，一个小镇的教师和学生示威抗议学校资源匮乏，又怎会演变成蔓延全国的动乱？通过现今发达的网络和社交媒体，我们可以在第一时间清晰看到数十万人涌上街头、暴民打砸抢烧和警民对抗的火爆场景，实在惊心动魄。这既是街头暴力，也是民主暴力。

10月17日，法国中南部城市利摩日（Limoges）具有143年历史的市政厅大厦遭暴徒纵火，建筑物的钟楼在熊熊烈火中倒塌的视频画面，尤其令人震撼。据报道，当天，全法约有55万至80万人走上街头，抗议生活费高涨、燃油价格上涨以及公共服务恶化，并声援此前的学生运动。学生示威这根导火线，点燃其他社会问题的火药桶。除了利摩日市政厅被焚毁外，里昂的旅游办公室建筑也遭焚毁，马赛市政厅大厅遭到冲击，多地的路易威登（LV）、劳力士、苹果等奢侈品与零售门店遭到洗劫。这是法国近年来最严重的暴力骚乱之一。