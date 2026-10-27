巴西总统选举迎来最终的“开盲盒”时刻。历经首轮与次轮对决，小博索纳罗（弗拉维奥·博索纳罗，Flavio Bolsonaro）最终不敌政坛老将卢拉。这一结果与上半年的秘鲁大选形成鲜明对比：同样在拉美，同样是右翼候选人，同样背负威权遗产，身为强人后代，同样面对胶着的选情——藤森庆子胜了，小博索纳罗却败了。他为何没能复制藤森庆子的成功？

首先，父辈倒台方式不同，负面资产的清洗上限存在差异，是二者间最核心的分野。老藤森虽有反人类罪行、法外处决与严重贪腐问题，但倒台源于丑闻爆发与司法清算的叠加：逃往日本避难后，以传真方式辞职，经引渡回国受审，最终获刑25年，由完整司法程序完成罪责清算。正因父亲还了债，藤森庆子身上的负面资产得以减轻，得以从老藤森执政经历中剥离出反恐、经济发展等功绩，转化为竞选资本。

老博索纳罗则截然不同。他2022年败选后拒认结果，2023年支持者冲击政权机关；他本人因策划政变，被联邦最高法院判处27年零3个月监禁，并被选举法院禁选至2030年；同时，他的另一个儿子爱德华多·博索纳罗（Eduardo Bolsonaro）也因胁迫司法程序获刑。老博索纳罗留下的遗产与藤森不在同一个叙事框架内：藤森是有功有过，已受清算，老博索纳罗则是破坏选举，挑战宪政。因此，博索纳罗家族或许能守住铁杆基本盘，却很难将父辈遗产整体包装成可被中间选民追忆的选举资产。