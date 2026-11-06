2026年美国中期选举，民主党取得压倒性胜利，标志着美国政治的一个转折点，并可能对中美关系产生深远影响。然而，核心悖论在于：尽管民主党控制的国会将进一步强化美国与北京的长期战略竞争，政治地位被削弱的美国总统特朗普在对华政策上，却可能变得更加难以预测。更重要的是，这次选举挫败，可能加速共和党围绕2028年总统选举展开的领导权争夺，尤其是副总统万斯作为潜在接班人的崛起。

战略竞争将延续至特朗普时代之后

中美竞争具有结构性根源，而不仅仅是特朗普个人政治偏好的结果。共和党和民主党都越来越将中国视为美国最主要的长期战略竞争对手，尤其是在先进技术、工业能力、供应链以及印太地区军事影响力等领域。

然而，两党在政策手段上仍存在重要分歧。民主党通常倾向于协调一致的出口管制、联盟合作和有针对性的产业政策，特朗普则偏好关税、双边谈判和交易式外交。因此，民主党控制国会，不太可能软化美国对华战略立场，但可能限制特朗普通过谈判作出重大让步的自由度。