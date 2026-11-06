万众瞩目的美国2026年中期选举，所有的意料之内与意料之外都在同步上演。意料之内的是，民主党会获胜，尤其是在众议院获多数席位是大概率事件；意料之外的是，共和党在参众两院和部分州长选举中大规模失利，并且是以超出预期的幅度输给对手。

出现这种情况的直接原因，或是美国总统特朗普的盲目自信或所托非人，选后第一时间特朗普就宣称，失败是因为自己没有参选，并且支持了一些不该支持的人，比如争议不断的得克萨斯州总检察长帕克斯顿等。这可能是他的真心话，也可能就是真实情况的反映。不管共和党这些参选人是否真的有道德或法律上的瑕疵，但他们的成绩确实构成了惨败的结果。如果特朗普将原因归结到自己身上，倒也不失为一种政治家的担当，即使他对待失败的态度让人怀疑。

深层次原因则可能是美国选民对特朗普及共和党政府的失望，从他第一任期以来累积的期待终成泡影。