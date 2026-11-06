陈留俊：美国中期选举的意料之内与之外
随着此次中期选举结束，特朗普个人的政治素人形象也基本终结。他已经完全与华盛顿的政治高层融为一体，与华尔街的金主相处融洽，跟硅谷的科技精英眉来眼去，偶尔还利用一些手段，为家族企业和个人谋取福利。图为10月8日，特朗普在“新黄金时代”峰会期间，向特斯拉及SpaceX首席执行官马斯克颁发了国家科学奖章。 （路透社）
万众瞩目的美国2026年中期选举，所有的意料之内与意料之外都在同步上演。意料之内的是，民主党会获胜，尤其是在众议院获多数席位是大概率事件；意料之外的是，共和党在参众两院和部分州长选举中大规模失利，并且是以超出预期的幅度输给对手。
出现这种情况的直接原因，或是美国总统特朗普的盲目自信或所托非人，选后第一时间特朗普就宣称，失败是因为自己没有参选，并且支持了一些不该支持的人，比如争议不断的得克萨斯州总检察长帕克斯顿等。这可能是他的真心话，也可能就是真实情况的反映。不管共和党这些参选人是否真的有道德或法律上的瑕疵，但他们的成绩确实构成了惨败的结果。如果特朗普将原因归结到自己身上，倒也不失为一种政治家的担当，即使他对待失败的态度让人怀疑。
深层次原因则可能是美国选民对特朗普及共和党政府的失望，从他第一任期以来累积的期待终成泡影。