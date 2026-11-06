继千禧年数学难题的破解，OpenAI于今年10月6日公布一批由内部人工智能（AI）模型生成的数学研究结果，最初包括722篇数学手稿，分为372组研究成果，并发布在GitHub平台上。可是，它于10月7日立刻撤回三篇，现为719篇，372组。这些成果仍有待进一步检验。但很多人不禁要问：数学界正在经历什么？当答案变得廉价，人类真正值钱的能力是什么？AI能尽信吗？还是必须谨慎使用？

谷歌DeepMind的联合创始人德米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）认为，通用人工智能（AGI）可能在2030年前后到来，并认为AI将成为“科学的终极工具”，加速基础科学的突破。OpenAI的首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）也认为，AI不再只是未来的事，而是正在进入加速发展阶段。很多媒体已经开始用“AI海啸”来形容这个时代。

对普通大众来说，最大的影响，不是AI突然取代所有人，而是人的知识、技能和工作经验可能快速贬值。我们是否应该先教孩子“用手”或“用脑”做计算，然后才给他们计算机？我们的数学基础教育应该做哪些准备？当年的教学工具是粉笔黑板、白板、投影机和透明胶片、电脑软件如PowerPoint、数码实物投影仪、互动白板，过渡到现在的平板电脑。现在是否应该把AI变成日常教学和工作的工具？