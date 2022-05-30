你喜欢和祖父母相处吗？今年是“欢庆新加坡家庭年”，随《大拇指》来认识这个三代同堂的快乐家庭！

每天放学有人接送回家、想吃东西就有点心送上、夜晚怕黑有人贴身保护、分享故事时有人耐心聆听；为叶雅乐（11岁，新华小五）“服务”的，可不是什么万能机器猫，而是和她同住一个屋檐下的外公。

雅乐说：“我喜欢外公来接我放学，他会帮我提书包，再让我骑踏板车回家。我会跟外公分享每天上学发生的事，还有我在网上看到的有趣视频。

外婆章翠娟擅长烘焙各种美味糕饼，祖孙三人有时会一起制作杯子蛋糕。（邝启聪摄）

日常互动共享喜悦

雅乐和弟弟叶杰明（9岁，新华小三）一出生就和爸爸妈妈，与外公外婆同住。除了日常相处，一家六口也会一起庆祝生日，还定期结伴度假。

外婆是两个外孙眼中的大厨，擅长烘焙各种美味糕饼。雅乐和杰明有时会帮忙外婆制作杯子蛋糕，但每次外婆下厨时，他俩最期待的还是能抢先试吃新鲜出炉的糕饼！

雅乐和杰明为去年12月过生日的外公庆生。（受访者提供）

外公外婆：孙儿是生活乐趣

能亲眼看着外孙一天天成长，分享他们的日常喜乐，外公黄立泉（73岁）和外婆章翠娟（68岁）很欣慰。他们也认为，两个外孙就是生活的一大乐趣。

外公说：“每天走路接送孙女放学，或送便当到学校给外孙吃，对我来说一点也不麻烦。雅乐比较内向，每当她找我说话时，我都会放下手边的事，当她的忠实听众。杰明外向活泼，他知道妈妈要求他先读好书，再买东西给他，所以有时他会悄悄跟我说他想买什么，并需要多少钱。身为外公，只要孙子提出要求，我都会尽量满足，让他们快乐。”

和凡事顺着外孙的外公相比，外婆则会在两个小孩顽皮时教训他们。“以前我会拿藤条教训女儿（雅乐和杰明的妈妈与阿姨），现在管教孙子就不拿藤条了，顶多是跟他们的妈妈说，由她亲自管教。”