10岁的你在做什么？10岁的他，已经在维多利亚音乐厅举行独奏会了。让我们一起认识这位音乐神童吧！

父母买来的二手钢琴，本来只是为了给李研恺解闷，没想到竟发掘了一名“音乐神童”。

研恺只需听一遍音乐，就能把曲子完整地在钢琴上弹奏出来。父母对研恺的“超能力”感到不可思议，上网查阅后发现这本领叫绝对音感（perfect pitch），而10万人中只有一人有这本事，因此父母决定好好栽培他。



虽然没有考级，但研恺在七岁时就能轻松弹奏八级的钢琴曲子。2019年，他在奥地利、荷兰和美国等地举办的国际钢琴比赛中，荣获第一名。之后，因疫情无法出国参赛或演出，他便到医院为病人和前线人员表演，用音乐为他们打气。

今年2月，他在新加坡滨海艺术中心举行的演奏会，也座无虚席。这个月，他也将在维多利亚音乐厅开演奏会，与专业的交响乐团一起表演。

研恺一天平均花四五个小时弹琴，最长还能在钢琴前坐上九个小时。 （陈斌勤摄）

生活离不开音乐

研恺正接受家庭教学（Homeschool）。以前他每天放学回家，书包一放就开始练琴，一弹就能弹到晚上11点。

妈妈余佩玲（41岁，兼职讲师）说：“研恺吃饭时，也是一手拿餐具，一手拿笔谱曲，一分钟也不愿离开音乐。”

研恺从小就和其他的小孩不一样，不喜欢去游乐场玩。妈妈说：“无论是在上幼稚园还是小学，老师都以为研恺是因为不开心才不去游乐场玩。研恺也总抱怨老师逼他去游乐场玩，认为他一个人坐在钢琴前弹琴会不开心，但其实他很快乐。”

为了让研恺有足够的休息时间，他在小学二年级时就退学，在家接受家庭教学。这不仅让研恺能够更灵活地安排时间，他也能把更多精力投入到自己感兴趣的方面。

研恺的创作已经填满了10多本曲谱。（陈斌勤摄）

天赋必然重要，但自律、追求完美和永不放弃的精神，也是让研恺进步神速的原因。他不看电视也不玩电脑，每天沉浸在音乐的世界里。

妈妈说：“其他孩子也许需要督促才肯努力练琴，但我却需要限制研恺的练习时间，他才肯休息。”

研恺对音乐的执着让人难以理解。在碰钉子时，他会不厌其烦，反复弹到自己满意为止。他在练琴时也不喜欢身边有人打扰。

他对自己的每一次演奏都十分讲究，还会录下自己弹琴时的样子，自我检讨。觉得满意后，他才会让父母鉴赏苦练后的成果。

一个纸盒和一条橡皮筋，在研恺手里就成了一个能弹奏的乐器。（陈斌勤摄）

能把钢琴原理举一反三

研恺对音乐的敏锐度，在他生活中随处可见。一个纸筒和一条橡皮筋，在研恺手里就成了一个能弹奏的乐器。

除了弹琴，研恺在闲暇时，喜欢收集废弃的纸盒，把它们做成会发出音乐的乐器。他说：“橡皮筋拉得紧，弹出来的音就比较低，松一点，弹出来的音就比较高。这和钢琴的原理是一样的。” 妈妈说：“他偷偷收了很多纸盒，一转眼就能创作出一个新的乐器。他所做的纸皮乐器堆积如山，家里到处都是，我们还得趁他不注意时，把它们丢掉。”

触手可及的梦想

研恺长大后，希望能成为一名专业的演奏家和作曲家。虽然只学习阅读乐谱两年多，但他的创作已经填满了10多本曲谱。他说：“我会努力能让更多人听到我演奏或创作的歌曲。”

他目前正筹备报考国外的音乐学院，有望成为年纪最小的音乐大学生。

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演奏会将于7月27日，在维多利亚音乐厅举行。

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将答案连同姓名、年纪、学校和联络电话，电邮至thumbsup@sph.com.sg，就有机会赢取门票。

截止日期：7月17日（星期天）