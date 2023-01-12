10岁的黄姿宁在刚过去的假期里，靠自己的才艺收获了上千名粉丝。

四天内完成学会弹奏贝斯（Bass）的挑战、考取本地街头艺人执照、在一个月内完成四场表演、在社交媒体上吸引了上千个粉丝，这就是黄姿宁（海格女校）这个学校假期傲人的“成绩单”。

年仅10岁的黄姿宁是目前本地年纪最小的街头艺人。她在去年11月拿到表演执照，在学校假期里一口气完成了六场表演。

她的第一场演出迎来贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲到场捧场；第二场演出，在乌节路上吸引了超过60多个路人围观;第三场演出有上百人停下脚步听她表演。

面对如此壮观的场面，一开始黄姿宁有点不自在，但在听取爸爸黄韵仁（本地知名音乐人）的建议后，她很快就调整好心态。她笑说：“爸爸教秘诀是‘商业机密’，不可以让别人知道。不过方法很有效，现在不论多少人看，我都不会紧张。”

黄姿宁在街上表演时，面对上百名观众都毫不怯场。 （张荣摄）

自我挑战 走出舒适圈

黄姿宁第一次接触“街头表演艺人”这个词，是在一间吉他行。她在店里闲逛时，无意间看到国家艺术理事会的一张有关街头表演的宣传册子。

爸爸为了让她更了解街头表演，特地带她到乌节路上观摩。看完表演后，黄姿宁立马决定报名参加街头艺人的面试。

爸爸黄韵仁认为，街头表演对有意往音乐这条路前进的黄姿宁有极大的帮助，因此非常支持女儿，每一场表演都会在一旁协助。

每一场演出后，父女俩也会进行反思，讨论如何做得更好。而在准备下一场表演时，黄姿宁都给自己设下新挑战，加入新的曲目。

黄姿宁的第一场表演，政务部长刘燕玲（左）特地前往捧场，为她送上鼓励。（档案照）

本地的街头艺术

新加坡每年都有300名持有执照的街头艺人。他们可以上官方网站预订时段，选择在全岛70个指定地点表演。表演也可归类成三种项目，音乐表演、街头剧和视觉艺术。

目前，本地有少过10名17岁以下的小小街头艺术表演者，黄姿宁是其中年龄最小的。