兔年悄然而至，你想过养兔子吗？《逗号》请来身兼兽医系学生、兔子美容师和兔主人的贝淑怡，分享她的养兔经历！

贝淑怡（22岁）爱动物，更爱兔子。她目前是义安理工学院的一名兽医系学生，饲养兔子已经三年了，同时也是一名兼职兔子美容师。

爱兔的她，与宠物兔的关系可说是影形不离，两个感情好到有时甚至会互相影响对方的行为。

贝淑怡大方分享说，兔子其实很会观察，并跟随主人的行为。“如果我在喝水，兔子也会跟着跑去喝水；我有时看着窗外的时候，兔子也会跟我一起往外看。”

她甚至笑说，有时看到兔子呆望着某处，自己也会不由自主地跟着它发呆，一人一兔的互动很有趣。

半个“兔专家”

贝淑怡从小就喜欢动物，促使她决定修读兽医临床科学文凭，也让她更懂得照顾宠物兔。

她说：“曾经有一次，我观察到平日活泼的兔子，反常地不吃不喝，不再到处走动，还会小便在身上。一开始，我不知道兔子不舒服的原因，但正好在学校学到相关的病征，才了解到兔子不适是误吃太多兔毛的缘故。”

自此之后，贝淑怡便懂得了为兔子定期梳理毛发的重要性。如今还成了“兔专家”，为有兴趣养兔的朋友指点迷津。

兔子激励学习

除了学会观察兔子的状况，贝淑怡也指出，因为饲养兔子的原因，深奥的医学知识学起来就不枯燥了。

贝淑怡说，有一次学习到兔子抽象的身体内部结构时，她可以轻松地抱起家里的兔子来数它的骨头，抽象的理论瞬间变得具体，让她更好地理解医学理论。

兔子也会吃醋！

为了有更多接触兔子的机会，贝淑怡从两年前开始做起了兼职兔子美容师。

贝淑怡笑说，那时才发现，平日看起来没什么脾气的兔子，也会吃醋。

“兔子的嗅觉很灵敏，我上班时替其他兔子修理毛发，回家后，它嗅到我身上带有其他动物的气味，还会闹脾气，会咬人也变得对我爱理不理的，让我哭笑不得。”

自从发现兔子也会生气吃醋后，每当贝淑怡替其他兔子修理毛发后，会在回家前先请妈妈把兔子带进房间，她洗澡后再接近自己的“兔宝宝”。