想尝试数码绘画却不知如何开始？本期“潮什么”为你介绍五个网上绘画学习平台，让你轻松掌握数码绘画中的多个技巧，从小白晋升到大神！

Posemaniacs

www.posemaniacs.com

想练习画人体姿势？那就一定不要错过Posemaniacs。这个网站拥有大量的人体3D动态图，包括跑、跳、坐等多种动作，还有人物可以选择。不仅如此，这些3D图画还允许多角度观看，可以调节光影明暗等，内容十分丰富。美中不足的是，站内的菜单栏虽然可以设置成英文或中文，但由于网站是一个日本团队创立的，站内的图文讲解篇章则依旧是日文。

羊课网

www.yangkewang.cn

别看网站的名称取得有些“特立独行”，这是一家公益绘画教程网站。站内有很多免费绘画资源，如CG板绘、漫画、原画、插画等视频教程，还有很多素材包供免费下载。零基础小白和有经验的画手都适用。

UiiUii

Uiiiuiii.com

这是一个适合自学者的中文教程网站，站内分享了大量绘图和3D特效软件的中文课程，还为零基础的设计爱好者准备了不同软件学习的课程合集，让学习不同的绘图软件变得简单明了，按照合集内容一步步学习，小白也能迅速上手并做出酷炫的绘图。

Ctrl+Paint

www.ctrlpaint.com

Ctrl+Paint是一个致力于数码绘画、CG动漫、CG模型设计的视频教学网站。这个网站适合新手的基础绘画部分是免费的。站内的课程特点是以短视频的方式呈现，分成五分钟左右的小课来进行知识点的讲解。课程的讲解非常清晰，便于初学者跟进学习。

Udemy

www.udemy.com

Udemy是一个在线课程平台，拥有多样化的主题，例如设计、视频编辑、编程，当然也包括数码绘图。虽然Udemy上的不少课程都是付费的，但依旧可以在平台上找到为初学者提供的免费数码插图教学的内容。例如其中的“数字绘画和眼睛描绘”的课程，由专业的插画师授课，深入浅出的教学让你快速掌握眼部绘画技巧。

一幅数码绘画作品是如何完成的？点击观看视频，了解更多！