想要边享受美食边学习吗？本期“潮什么”为你介绍五家氛围感十足的咖啡馆，无论是和朋友进行小组讨论还是独自做功课，都能效率倍增！

The Book Cafe

一进门，咖啡馆内一排排的书架，必能吸引爱阅读之人的目光。种类繁多的书籍，加上舒适的沙发，色调简约的书桌，非常适合想沉浸于学习或阅读的人。

The Book Cafe可以说是想安静读书或进行学习的人的上好选择，因为它给人的体验就像在自己家里一样让人舒适，咖啡馆内甚至还有打印机供免费使用。

早上在这里吃一顿健康美味又营养的早餐，然后喝一杯茶，就能精神饱满地开始一天的学习。

Mosanco Enchanted Cafe

想在晚上找一个舒适又能饱肚子的地方熬夜学习？那就一定不要错过Mosanco Enchanted Cafe。

这个颇有魔幻奇缘风的咖啡馆24小时营业，还全天候提供早午餐、糕点、面食和各类冷热饮品，即便复习功课到深夜，也不怕挨饿。

咖啡馆内的橡木桌椅和暖色系装潢，给人一种舒适又温馨的感觉。无论是自习还是和同学畅聊讨论，这里相信都会是一个不错的选择。

Cowpresso Coffee Roasters

若在学习时，你是个需要喝数杯咖啡来提神的人，那这间咖啡馆或许就会是你的福音。

平日在Cowpresso里学习或办公的人，就能享受咖啡馆无限续杯黑咖啡的特别优惠。对囊中羞涩，一般只能点一杯咖啡来撑整段学习时间的学生党来说，这间咖啡馆可以算是非常亲民了。

Cowpresso可不是一个小小的咖啡馆，它除了提供咖啡饮品，还售卖咖啡豆和咖啡机，同时也开办咖啡冲泡、拿铁拉花等课程。

Lowercase

对学生党来说，学习环境的宽敞，外加能全天免费使用Wifi，无疑都会是加分项。Lowercase不仅提供了学生们在外学习必不可少的无线网络和插座，在餐饮方面也照顾到了各方的味蕾，从松饼、色拉到薯条、披萨，能选择的种类繁多，总能有一款适合你的喜好。

学习累了还能透过整片的落地窗一览外边的风景，舒适又惬意。此外，学生党在Lowercase买食物还有优惠价哦！

Ambling Turtle

认真学习后怎能不好好犒劳一下自己的辛勤？主打娘惹风味餐饮的Ambling Turtle，定能给你的味蕾带来不一样的体验。

烤得酥脆的华夫饼香味四溢，搭配红豆、煎蕊（Chendol）椰子冰淇淋，再淋上马六甲椰糖制成的酱汁，这道店内招牌甜品“Go Home”，定能让你食欲大开。此外，娘惹咖喱鸡可颂、各种融入娘惹元素的蛋糕和挞，也值得一试。

两层楼高的咖啡馆在设计风格上简约清新，内部明亮宽敞，二楼还特别设了适合学习和小组讨论的长桌，非常贴心。

观看视频，跟着《逗号》一起去体验在咖啡馆学习的氛围吧！