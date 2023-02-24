眼睛是灵魂之窗，不管有没有近视，我们都要好好爱护它！

每天醒来，你做的第一件事情是什么？李子恩（公教小四，10岁）起床后的第一件事，就是找“朋友”——只见子恩手一伸，把放在身边的“朋友”架到鼻梁上，原本看起来有点模糊的景象一下子就清晰了！

这个神奇的“朋友”就是眼镜！

和眼镜做好朋友

去年10月，子恩觉得看东西时有些模糊。于是，妈妈便带他到眼镜店做检查，才发现他已经近视150度了。从此以后，子恩就开始和眼镜做“朋友”了。

一开始，子恩还有些不习惯，好几次忘了把眼镜带到学校；吃热乎乎的食物时，镜片起雾常让他眼前雾蒙蒙一片。

虽然这个“朋友”给生活带来了一些不便，可是它在子恩的眼睛前“坚守岗位”，为眼睛“保驾护航”，帮助子恩看得更清楚。渐渐地，子恩喜欢上了这个“朋友”，变得形影不离。子恩还十分爱护眼镜，在运动前都会先把它摘下来，收在眼镜盒里。

为梦想远离近视

看见双胞胎弟弟戴眼镜的样子，子恤（乐赛小四）说：“弟弟戴眼镜的样子很有趣，但我一点儿也不想跟眼镜做‘朋友’！”

子恤从小的梦想是成为空军。为了实现梦想，子恤努力保持良好的视力，别让眼镜找上门！

为了避免用眼过度，子恤在看电视和用电脑时，会提醒自己，让眼睛适当地休息。学习一段时间后，子恤也会到阳台去看远处的树木，放松眼睛。

此外，他还会提醒身边的家人，尤其是爱看电视的爸爸，要好好保护眼睛。

子恤每周都会花12小时左右使用电脑。（图片：叶振忠摄）

子恩和子恤每周用电脑的时间几乎有12小时，包括四小时的网课以及八小时的网络围棋课。

由于每天对着电脑的时间不少，所以子恩和子恤备有一些“法宝”，来缓解眼睛疲劳。

子恩（右）和子恤（左）睡前戴上蒸汽罩来保养眼睛。（图片：叶振忠摄）

每当眼睛觉得“没力气”时，他们会使用按摩仪来按摩眼部，或者滴眼药水。他们每天会吃儿童护眼胶囊，睡前戴上蒸汽眼罩，并且每年定期做眼睛检查。

子恩配戴的镜片也有附加功能：防蓝光和防止近视加深。平时有空时，爸爸妈妈也会尽量带子恩子恤到户外活动。

观看视频，跟着拇指姐姐一起学习护眼小知识！