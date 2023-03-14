沉浸于梵高的艺术世界

已在全球30多个城市成功举行的“梵高：沉浸式体验”艺术展（Van Gogh: The Immersive Experience），终于来到了新加坡。在大家去看展前，先来科普有关这位艺术大师的知识吧！

谁是梵高？

梵高是艺术史上最著名的人物之一，也是开展后印象派画风的先驱。

梵高的艺术成就来自于他大胆配色的使用、动感十足的笔触和惊人的创作速度。他对绘画抱有着无比疯狂的追求，无论是平静的乡下生活还是普通的夜空，在他笔下都能变得活灵活现。

梵高的全名为Vincent Van Gogh。Van Gogh除了是姓氏，里头也隐藏了他祖籍的原生地。“van”在荷兰语的意思是“来自”，“Gogh”（高赫）是位于德国的一个小城，梵高家族在16世纪从那里迁居到荷兰。因此，他的名字从字面意思来看是“来自高赫的文森特”，名字里透露了他祖籍的地址。

梵高是典型“被饿死的画家”？

在大家的认知中，梵高一生郁郁不得志，一直过着穷愁潦倒的生活。他在世时，只卖出一幅画作。

他在37岁就离世，最后的日子也是在精神病院度过。传闻，他因精神失常把自己的右耳割掉，还为自己画下《绷带的耳朵的自画像》。

梵高最后的死也一直是个迷，传言说发病中的他，朝着自己的腹部开了一枪。而他一去世就誉满画坛，这不幸的巧合更凸显了他一生的坎坷。

尽管他的绘画生涯悲惨且短暂，但从他在画作里使用的颜色和充满激情的笔触，让人忽略了梵高生活中的不幸。

梵高有哪些出名的作品？

梵高一生虽然短暂，真正进入艺术生涯也只有十年。但他的创作力惊人，他一生供绘制了900多幅油画作品和1100幅素描绘画，平均一件作品花不超过36小时完成。

1. 梵高自画像

Self-portrait with bandaged ear，1889年（互联网）

单单梵高自己的自画像就有多达36幅，记载了不只是他外表上的变化，从颜色和画风的不同也能感受到了他作画当下的内心活动。

《没胡须的自画像》是梵高最后一幅自画像。它在2017年的拍卖会上，以78万美元（约100多万新元）成交。

2. 向日葵系列

Sunflower, 1888-1889（档案照）

另外，梵高的向日葵系列也赫赫有名。他在1888年至1889年间一共创作了五幅描绘向日葵系的画作，呈现了向日葵由盛开带凋谢的各个阶段。

去年，两名代表“停止燃油使用”（Just Stop Oil）的示威者对在伦敦国家艺术馆里展出的《向日葵》泼番茄汤，借以对英国政府无视气候问题表达抗议。幸好，画作被玻璃屏保护，没有受到损坏。

3. 星空

The Starry Night, 1889年

提到梵高最著名的作品，非《星空》莫属。尽管这幅是历史上最有价值的艺术品之一，但梵高似乎个人认为这幅画是一次失败的实验。

事实上，梵高当时并没有给这幅画取名，对梵高来说，这幅画作是一幅“夜间习作”。他在写同画家埃米尔·伯纳德（Emile Bernard）的信件中说道：“给如果非要加一个名字，它的名字应该叫做《失败》。”