说到泡面你都能想到哪些口味，是鸡肉、叻沙还是咖喱？

本期“潮什么”为你介绍五款“独树一帜”的泡面口味，挑战你的视觉和味蕾！

1）珍珠奶茶

奶茶一直都是很受年轻人欢迎的饮品，把它与泡面结合会给人们带来怎样的新体验？马来西亚的奶茶公司联手当地的面条公司，推出了这款不同寻常的泡面。

这款泡面更换掉了以往熟悉的泡面配料，变成了含糖的调味包、奶茶色的汤粉以及一包有嚼劲的珍珠。不仅如此，商家还额外提供了一根小吸管，让你可以在吃面的同时也能吸到Q弹的珍珠，可以说是非常贴心的设计。

2）紫麦玉米（Purple Buckwheat）

紫色或许是你最爱的颜色，不过把这个颜色搭配到泡面上会不会使你眉头一皱，怀疑它的可吃性？这款紫麦玉米方便面立志要用冷艳迷人的紫色面条，打破你对它的不好观感。

其实，面饼的紫色来源于紫麦，它的口感比普通的泡面要更加顺滑、劲道十足。相比那些靠调料包提味的泡面，这款要更加营养健康哦。

3）芥末蛋黄酱（Wasabi Mayo）

这款泡面的名称或许会让你想退避三舍，然而你可知道这个奇怪的泡面组合，可是曾被海外知名博主评选为全球十大好吃泡面之一哦！

辛辣的芥末味口感，搭配柔滑略带酸味的蛋黄酱，两种独特风味的碰撞，会擦出怎样的火花？试一试便知！

4）鲷鱼汤柚子（Sea Bream Dashi Yuzu）

热乎乎的泡面可能不足为奇，但你可曾听说过，还有推荐加冰“冷吃”的泡面吗？

这款来自日本的鲷鱼汤柚子味泡面，不仅味道的组合少见，还是一款官方评价为“冷吃”更美味的泡面。

据介绍，这款泡面的面饼韧性很好，用热水久泡也不会像普通泡面一样发软发涨，而加入冰块冷吃则更能带出面条的嚼劲口感来。

汤底的鲜味是以鲷鱼汁加上生姜、海带和鸡肉为主，伴随着清爽的柚子香味，是不是让你有种想吃上一口的冲动？

5）蓝色丧尸熊（Zomramen）

这款泡面堪称是对感官的极限挑战。清新脱俗的蓝色面条，用热水冲泡所有调味料后更是连汤都变成了忧郁的墨蓝色。别担心，面条的蓝色可不是人工色素调成的，而是采用了一种蓝藻提取的纯植物色素，对人体无害，入口后也不会让舌头染色，可放心食用。

此外，这款方便面的的热量也比普通泡面来得低，每份面只有不到260大卡，而普通方便面，每100g就达到430大卡左右。

由于以上介绍的泡面未必能在本地市场找得到，因此早报校园的小编们自行配搭了另外几款奇葩口味：豆花、美禄恐龙、咖椰绿茶、辣椒冰淇淋和珍珠奶茶。

点击视频，看看哪个食材搭配了泡面出乎意料的好吃！