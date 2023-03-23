网络上各种类型的帅哥美女都有，你是否会因此而不自信？跟随《逗号》一起探讨青少年的容貌焦虑问题！

高矮胖瘦美丑，每个人或多或少都曾经因为自己的容貌而产生过一些负面情绪。在社交媒体时代，网络上的帅哥美女数不胜数，因为大家都会把自己长得最好看的照片放上网。这也不免让许多人更是产生自愧不如的心态。

同时，网络上也充斥着鼓吹无瑕疵肤质、有效妆容、打造精致伪素颜等企图塑造审美标准的内容，促使人们不断审视自己的容貌，并且放大自己的缺点。

过度焦虑恐引发疾病

近几年，网络上开始频繁讨论“容貌焦虑”。容貌焦虑，听起来像是种心理疾病，但其实是网络流行词——在放大颜值作用的环境下，很多人对于自己的外貌不够自信而产生的焦虑。

心理医生王启承表示，网络上讨论的容貌焦虑并不是心理疾病，但对于自己的容貌过度焦虑，进而做出极端的、伤害自己身体的举动，就有可能引发其他的心理疾病，如忧郁症、焦虑症和躯体变形障碍（Body dysmorphic disorder）等。

调查探讨青少年的容貌焦虑

《逗号》针对青少年进行了一项问卷调查，共有105名年龄介于12岁至18岁的青少年参与。其中，超过80%的青少年表示自己有轻度或中度的容貌焦虑。还有9.5%的青少年表示自己有重度容貌焦虑。

除了社交媒体，同侪之间的对比也容易造成青少年的压力和焦虑。在问卷调查中，便分别有14.3%和18.1%的青少年认为自己的容貌焦虑来自于攀比心理和期待他人的认可。

体重重于一切

就读康培中二的刘晓涵坦言，自己有在饭前饭后测量体重的坏习惯。当体重超过她可以接受的数字时，她都会非常焦虑。尤其是她身边有许多女生在自己很瘦的情况下，依然坚持要节食减肥，这不免使她更在意体重。

照镜子这个寻常的举动，也给她带来一定的焦虑。

刘晓涵说：“我经常在照镜子的时候，会放大自己的缺点，像是觉得头发太少、皮肤太黑、身材不好等。”

不过，她目前仍自认是理智的，并不觉得这种焦虑很严重。“我的焦虑好像跟身边的朋友都差不多吧，很普遍的。”

颜值低的人都独来独往

小玲（化名，16岁）从小学就开始追星。在成长过程中，审美不免也受到了影响，认为肤白腰细大长腿才是美女。

而且看多了偶像男团女团的帅哥美女，小玲觉得自己的容貌连“普通”都称不上。

“偶像明星、网红理所当然都长得很好看。可是社交媒体上的普通人也都长得比我好看，这经常让我产生自我怀疑。”

同时，小玲的校园生活也反映了“这是个看脸的世界”这句话。小玲表示自己身边的很多人都会“以貌取人”，只喜欢和长得好看的人做朋友。颜值低的人通常都是独来独往的。

庆幸的是，小玲的姐姐为她树立了一个榜样。

她说道：“我姐姐在面对别人对她的容貌评价时，总是能从容应对。她以身作则让我了解到，自信才是最美、最重要的。”

男女焦虑不相同

刻板印象可能会让人以为只有女生才有容貌焦虑，茆羿阳（培华中四）却观察到男生其实也有容貌焦虑，只不过和女生焦虑的方向不太一样。

许多青少年会面对一个困扰，就是长青春痘。大多数男生对护肤清洁比较懵懂，也更束手无策。

茆羿阳表示，自己身边就有朋友因为青春痘而不愿意和人合照，即使勉强拍了照，也会很紧张觉得照片拍的不好看。

另外，比起女生在意的胖瘦，男生更关注的是肌肉体态。随着身边越来越多男生开始健身，他也受影响开始健身。

茆羿阳说：“凡事只要不走向极端，就没有对或错。虽然会在意起自己的肌肉体态，但开始健身后，我身体变得更健康，也更加自信了一些。这在我看来其实是好事。”

早报校园问卷调查

1）你有容貌焦虑吗？

完全没有：8.6%

轻度焦虑：41.9%

中度焦虑：40%

重度焦虑：9.5%

2）对自己的什么部位不满意？

皮肤状况：56.2%

头发状态：40%

五官：58.1%

牙齿：42%

身材：65.7%

3）对自己的什么部位满意？

皮肤状况：27.6%

头发状态：42.9%

五官：29.5%

牙齿：27.6%

身材：23.8%

都不满意：8%

4）你曾做过什么改变容貌的行为？

牙齿矫正：26.7%

化妆：32.4%

在社交媒体上发照片前先修图：43.8%

医疗美容项目（除疤、除毛等）：9.5%

5）你为什么会容貌焦虑？

自卑心理：45.7%

攀比心理：14.3%

期待他人认可：18.1%

想要迎合主流审美：15.2%

其他：6.7%

“以铜为镜，可以正衣冠。”

镜子最基本的作用就是帮助人穿戴齐整。巴耶利峇美以美女子中学的六名中四学生——林佳嬑、罗子淇、陈恩惜、蔡汶蒽、郑馨宁和陈靖文，却利用镜子帮助同校的女孩们缓解焦虑、建立自信心。

许多年轻女孩不论长相如何，都会因身材而自卑、焦虑。为了更了解同学们对自己外貌、身材的评价，这六名同学做了一个校内的问卷调查，共收集了600多份答卷。

真正做到感同身受

在她们整理收集到的调查问卷时，发现许多同学反映自己从小学开始便有了容貌焦虑。一些同学还分享了自己减肥绝食的经历和未来想整容的想法。

罗子淇透露：“其中有一位同学写了很长的一段文字批评自己的外形，用词很负面，让我们感到很心疼。”

看到了同龄人拥有的各种焦虑和自卑，这六个女生也获得了一些感悟。

林佳嬑坦言：“我那时才真正体会到原来不只我一个人有那么多的负面情绪，大家都有着自己对身材容貌的焦虑和困扰。”

#PLBodypositivity

她们在经过一番讨论后，决定利用学校中常见的全身镜来帮助女生们缓解容貌焦虑。

学校在校内的不同地点摆放了全身镜，方便同学随时能确保自己的仪容和校服整洁。六名女生便在镜子上贴了许多鼓励和赞扬的句子，希望同学们在照镜子的时候，能够少一些焦虑，正视自己的优点。

她们也鼓励同学和朋友一起用镜子自拍并上传到社交媒体上，附带话题标签“#PLBodypositivity”，让更多人能了解到身体自爱（body positivity）的重要性。

陈恩惜分享道：“有很多同学反馈这面镜子真的有帮助到她们，让焦虑得到缓解。这真的让我感到很欣慰！”

六名女生的苦心并没有白费，她们鼓励女孩们更加接纳自己身体形态的善举，还获得新加坡行善运动理事会颁发的第32届年度学校善心奖（School Kindness Awards）。

让善意传播的更广

倘若未来有机会，她们希望能打印许多印有鼓励话语的贴纸，分发给全校的同学。当大家在日常生活中能随处看到鼓励自己、赞扬自己的话语，心情必定会随之而欢愉，焦虑不安也会少许多。

罗子淇表示：“负面情绪会传染，快乐的情绪也会。学会接纳自己，我们才能逃出负面情绪的无限循环。”

听听专家怎么说

无论是明星偶像或是网络上的各种帅哥美女，都会让我们产生对比的心理，进而引发内心里的自卑和焦虑。心理医生王启承表示，每个人都应该学习发掘自己的自我价值，一个人的自信心不应该完全源自于他的容貌。

同时，王医生建议慎选自己的社交圈。

“人难免有不自信的时候，但当你身边的朋友不断给予你的是负面评价时，短暂的不自信只会烙下更深的印记。反之，朋友的鼓励和赞赏会让你的焦虑和彷徨消散，建立起自信。”

缓解焦虑123

每个人焦虑的原因不尽相同，但应对焦虑的方式却大致相通。一起来看看有哪些方法能帮助缓解焦虑吧！

1）深呼吸放松

缓解焦虑最简单直接的方式其实只需要深吸一口气，放缓自己的呼吸，让头脑冷静下来，让心跳正常跳动。能够做到这一点，就有助于缓解平日可能会遇到的多数焦虑情景。

2）宣泄负能量

当负面情绪积累时，适当的宣泄是必要的。做一些自己喜欢的、能放松的事情，如看书、运动、听音乐，甚至是打游戏都可以。只要达到宣泄负面情绪的目的，并且确保自己不是长时间沉迷就可以了。

3）找人聊聊天

焦虑会让我们产生自我怀疑，找个人聊一聊吧！他人的肯定和鼓励在这个时候或许会是一支强心针，帮助你克服彷徨与不自信。或许你会担心对方不理解你，但其实更重要的是学会敞开心扉，向他人倾诉。