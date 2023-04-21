近日，不少快闪活动登陆本地，不同概念的快闪店相继亮相。本期“潮什么”带你去“快闪”一下，看看它们有哪些独特的魅力。

Manga Library

日期：即日起至8月

地点：City Square Mall

做为新加坡首家快闪式漫画图书馆，这家“即拿即走”的图书馆设有超过5000本知名漫画可供公众借阅，其中包括《龙珠Z》、《名侦探柯南》、《宝可梦》等经典的漫画作品。除了阅读实体书，公众还可以在馆内检索寻找电子版的漫画书，利用手机应用阅读。图书馆外还放置了机器人“管家”，为公众推荐漫画。

本地首家快闪漫画图书馆设有超过5000本知名漫画供公众借阅，包括全套《名侦探柯南》漫画。

The Luggage Market

日期：每周日

地点：Aperia Mall

闲置物品放在家里不知道怎么处理？它们可能会成为别人的宝贝！

每个周末，The Luggage Market都能让大家直接用自己的行李箱变身二手摊位，以低廉的价格售卖二手物件。衣服、小摆件、玩具、卖家自己精心制作的创意小物件……应有尽有，价格也是令人意想不到的低。

Katong Square Lifestyle & Vintage Market

日期：每个月的第一个周末

地址：Katong Square

如果你是一个喜欢怀旧的人，那么这个快闪市场将会是你最大的“淘宝地”。

这个快闪市场主打售卖古旧物件，无论是对古董珍品、旧相机还是复古服装情有独钟，你都能在这里找到适合你的东西。每个月的第一个周末，这个快闪市场都会有各式室内和室外摊位。而且每次都有不同的卖家加入市集，让你有机会“淘”到不同的商品。