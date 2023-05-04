快提名你心目中的杰出华文教师！

“全国杰出华文教师奖”提名已延长至5月14日（星期日），快上网提名你心目中的好老师！

用ChatGPT引导学生思辨、用kahoot制作游戏，用健身、偶像剧话题拉近距离……如今的华文老师不仅要教华文，也要具备十八般武艺，与时代、与科技俱进。

为了肯定及褒奖华文教师对华文华语教学所作出的贡献，《联合早报》和早报校园每年举办“全国杰出华文教师奖”，今年已步入第26个年头。为了鼓励更多学生和家长提名，提名截止日期已延长至5月14日（星期日）。

今年的全国杰出华文教师奖也获得慈善机构陈江和基金会连续三年、每年5万元的赞助款项，用于支持教师奖的评选、奖金及颁奖礼等相关活动。

所有教育部属下的中小学、高中或初级学院的在职华文教师，都有资格被提名，曾得奖的教师除外。

获奖教师各可获得奖金1500元和奖座一个

2023年全国杰出华文教师奖由新加坡华文教研中心、新加坡华文教育学会、新加坡华文教师总会以及新加坡中学华文教师会协办，并获得教育部的支持以及陈江和基金会（Tanoto Foundation）赞助。

提名者可直接上网：https://bit.ly/ dclta2023 提名。若有任何疑问，请电邮zbschools@sph.com.sg 查询。