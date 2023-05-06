华文大比拼决赛 冠军的逆袭

德明政府中学和丹绒加东小学，今年都是首次夺得全国华文大比拼中小学组冠军。两校的参赛队伍都说，平日的知识积累，以及现场的从容发挥，是致胜的关键。

全国华文大比拼今年进入第10个年头，而且是疫后首次恢复线下比赛形式。中学组半决赛及中小学的决赛星期六（4月29日）在Bugis+商场举行。

在中学组决赛的第二轮抢答环节过后，莱佛士女中带着五分的领先优势进入最后的猜猜画画环节。来到最后一题，四支队伍都猜出了谜底是“猪八戒照镜子，里外不是人”，但评审确认莱佛士女中队伍未能正确写出“戒”字，因此不能得分，与冠军失之交臂。

最终，德明政府中学凭借稳定的发挥反败为胜，获得冠军；莱佛士女中惜败，继上届后再度取得亚军，上届冠军南洋女中和圣尼各拉女校分列第三和第四。

丹绒加东小学参赛学生叶诚（右四）在第二轮关键的抢答环节中连续答对四道题，帮助学校后来居上，锁定冠军。

丹绒加东小学逆袭成功

丹绒加东小学经过三轮激烈比赛，以五分之差险胜莱佛士女子小学，夺得学校有史以来的首个冠军。

第一轮答错两题仅得40分，第二轮开始时便因答错一题扣五分，面对不利的处境，丹绒加东小学队员们的心里都有些紧张。短暂慌乱过后，参赛队员叶诚（小六，13岁）告诉自己专注答题的过程，在第二轮关键的抢答环节中连续答对四道题，帮助学校后来居上。

丹绒加东小学曾在2019年获得亚军，这次时隔四年摘得桂冠。

小学组亚军是莱佛士女子小学，乐赛学校和南华小学分别获得季军和殿军。

今年的华文大比拼决赛新增“猜猜画画”环节，让学生以更有趣好玩的方式比拼他们的华文能力。

曾多次担任华文大比拼决赛主持人的UFM100.3DJ张承尧，对参赛学生现场的表现印象深刻。他说：“其实我还蛮感动，也觉得蛮有感触。今年主持第10届的华文大比拼，我是真的看到华文大比拼的规模是越来越大，参与的这个同学的水平越来越高。”

华文媒体集团社长李慧玲也说：“比赛在商场里举行，吸引了很多公众观看……把这些活动带到人群中去，也能带动出一种（喜爱华文华语的）气氛。”