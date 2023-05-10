你有没有发现，近年来的背包款式，越小就越酷？

近几年，时尚圈刮起一阵复古潮流，几乎没有一个时尚配件逃得过这一波复古风的“吹袭”。

最具代表性的复古穿搭包括：高腰裤、喇叭裤、图腾上衣、复古外套、老爹鞋等，“小废包”也逐渐成为焦点。

什么是“小废包”呢？顾名思义就是很“废”的包款，其容量不大，几乎装不下除了手机、钥匙和钱包等的东西。这一波的小废包潮流和几年前的“大包”形成鲜明的对比。这一期的潮什么让我们来认识一下小废包吧！

腰包（来源：互联网）

腰包（也称作饺子包）

特色：休闲·轻巧·男女通用

废包指数：★

除了多功能外，腰包也很时尚。腰包的空间虽小，但携带重要的随身物品绰绰有余。简单的服饰加上一个腰包马上就增添休闲轻松的感觉。

小Tips:

近年来的腰包背在胸前的比较多，因此在颜色的选择上可以选择黑色和白色，由此可避免视觉焦点停留身体中间。

此外，黑白色的腰包和任何衣服搭配都很合适，也适用于多种场合。

法棍包（来源：互联网）

法棍包（腋下包的一款）

外形较长，如同法国面包。法棍包制造出法国女性在街头拿着法国面包那种慵懒的姿态。

半月包（来源：互联网）

半月包（腋下包的一款）

因为外形如半月而得名，也是腋下包最常见的入门款。素面或花纹都非常百搭。

腋下包（来源：互联网）

腋下包（shoulder bag）

特色：轻便·百搭

废包指数：★★★☆

腋下包也被分成几种形状和类型：半月包、云朵包、法棍包等等。

这些包款都是肩带短，精致有型，包包刚好在可以夹在腋下，也给人几分随意但不失精致的美感。腋下包的风格多样，根据材质、形状、颜色和类型都可以做出令人眼睛一亮的搭配哦。

小Tips:

运动风的腋下包加上小洋装，可以制造甜美却不失俏皮的风格。

云朵包（来源：互联网）

云朵包（腋下包的一款）

因为皱着像是云朵一般，材质通常偏柔软，适合搭配较帅气的服饰或温柔婉约的洋装。

迷你小包（来源：互联网）

迷你小包

特色：可爱·小巧轻盈

废包指数：★★★★★

你看过迷你那种很小很小的小包吗？现在流行的小包的大小大概手掌大，容量上很小，根本装不了什么。虽然如此，却十分受欢迎。

小Tips:

迷你包是服装搭配的亮点之一，建议选择颜色较鲜艳的包款，才不会被埋没在服饰里。