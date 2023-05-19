无论在食物、服装、习俗上，土生华人的文化可说是多姿多彩！

当徐可欣（圣婴女校加东小六，12岁）穿上卡峇雅（Kebaya）时，原本一脸稚气的她一下子就变成了亭亭玉立的少女。

可欣出生于土生华人家庭，每当有家庭聚会或者节日时，大家都会一起穿上卡峇雅。

卡峇雅是土生华人的女性服饰。它的剪裁贴身，展露了娘惹优雅的身姿。外婆从小就提醒可欣，穿上卡峇雅时，要十分注意仪态。可欣说：“卡峇雅的裙摆很窄，所以走路时不能迈开太大的步伐，坐下时也不能盘腿，只能跪坐着。”

精致服饰 鲜艳夺目

每年学校庆祝种族和谐日时，可欣都会穿上卡峇雅和珠鞋，向同学们大方地展示自己的文化特色。

可欣说：“卡峇雅上有很多颜色鲜艳、复杂的图案，而珠鞋上的珠子闪闪发亮，穿起来显得人有精神又明亮。”

妹妹恩欣（圣婴女校加东小二，8岁）也喜欢卡峇雅，她还让心爱的玩偶穿自己穿不下的卡峇雅。

各色美食 口味丰富

土生华人的娘惹美食中，都会用许多香料，比如辣椒、香茅、咖喱叶等等，令食物的味道浓郁。虽然这些美食都令人垂涎三尺，但可欣和妹妹都不喜欢辛辣的口味，所以提到娘惹美食，姐妹俩都异口同声地说她们最喜欢吃娘惹糕点！

娘惹糕点种类繁多，而它们大多数都是用天然食材制成的，比如班兰叶、椰浆、椰糖等的，不仅五彩缤纷，味道也十分香甜。

吴秀莲教导孩子制作娘惹糕点椰丝球 (Ondeh-Ondeh)，让他们从小就能接触自己的文化，并保持对传统文化的好奇心。

妈妈吴秀莲（43岁）偶尔在家也会制作一些美味的糕点，例如木薯糕。众多口味中，恩欣最爱吃的是九层糕，她说：“吃九层糕时，我喜欢一层一层地撕下来，慢慢享受它的美味！”

吴妈妈也教导孩子制作椰丝球（Ondeh-Ondeh），希望他们从小就能自然而然地接触自己的文化并感到自豪，保持对传统文化的好奇心。