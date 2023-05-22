数码时代，天天与电子设备为伍，除了上华文课，你有多久没有写过一个字、一句话、甚至一段话？

从2024年起，N水准（工艺）基础华文考试的实用文项目会使用电脑作答。考生看完一个假设的网络贴文后，不必在答案卷上书写华文回答，而是用电脑以汉语拼音输入打出一个超过75个字的回应，就像是在回复社交媒体贴文一样。如此，是为了让学生能着重于掌握内容，不再被文字书写束缚住。

中学华文教师袁立红（54岁）便表示，随着科技的进步，日常生活中需要书写华文的时候越来越少。即使是接触华文最多的华文教师，也随着教育数码化和越来越多的电子教学资源，平常在课堂上也未必有机会书写华文字。

他说 ：“因此在教导华文程度较弱的学生时，能够将时间、精力和资源转移到加强他们的听、说、读，是更有效益的事情。”

但是，即使有一天进入到全面数码化的时代，袁立红认为拥有书写华文的能力仍然是必要的。他解释：“华文汉字从象形文字演化而来，一笔一划都有着文化和历史意义，甚至是笔画的顺序都有着它的重要性。这些都是不能被舍弃的。”

修读媒体专业的邱歆惠（新加坡理工学院三年级）深有同感。若是只将华文当做沟通的工具，掌握好“听、说、读”或许就足够了。但是真正要学习华文、了解华文，书写华文的能力非常重要。

“我经常在自己的社交媒体上分享手写字和一些日记片段，希望这样能让身边的朋友认识到手写字的魅力。”