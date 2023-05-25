听大戏、看潮剧是阿公阿嬷的专属爱好？那你就错了！有一群小朋友不仅喜欢潮剧，还能把潮剧演得有模有样。

“正腿、旁腿——Ready Go！”南华潮剧社星期六的儿童训练班里生龙活虎。十几位小学生身穿白色脸谱上衣，红色灯笼裤，一队排开，自己喊着口号，开始了压腿、倒立、侧手翻等各种基本功的训练。

林凯德（8岁，乐赛小二）是这些孩子的其中一个。别看他年龄小，已经参加过多次潮剧演出，包括《罗成陷阵》《哪吒》等，其中《罗成陷阵》还获得了新加坡戏曲“胡姬花奖”新苗奖。

林凯德学习潮剧后得到许多表演机会，包括《罗成陷阵》、《乾元山》和胡姬花比赛，也因此得到不少奖项。

戏曲爱好 缘起变脸

小小年纪，怎么会对听不懂也看不懂的传统潮剧感兴趣？凯德的外婆梁丽丽（58岁）告诉《大拇指》，这一切都源于火锅店的川剧变脸。

凯德四岁多的时候，全家人一起去吃火锅，火锅店每晚七点会上演川剧变脸。神奇的变脸艺术让凯德看得目不转睛。

一回到家，凯德就立刻找出蜘蛛侠斗篷和各种面具，开始模仿变脸。他也开始在网上看戏曲视频，如武松打虎、舞龙舞狮，看得津津有味，还自学自演，常常在客厅表演给家人看。

学习潮剧 圆梦南华

看到凯德对传统戏曲这么感兴趣，父母十分支持。他们不仅在网上为凯德订购戏服和变脸装备，还特地带凯德飞去川剧的发源地——四川成都旅游。当年在火锅店做工的变脸师傅也帮助凯德圆梦，带他去参观变脸训练班。

回到新加坡后，经过妈妈朋友的介绍，凯德终于如愿以偿，开始在南华潮剧社的儿童班学习潮剧。

最近，凯德在忙着排练传统潮剧《挡马》，他扮演宋朝大将焦光普。

在戏里，凯德既有台词，又有唱段，不会说潮州话的他用拼音标注台词，背台词完全难不倒记性好的他。

为了表演，凯德一周有两次训练，每次训练有四五个小时，凯德却说：“一点都不辛苦，我最喜欢上台表演，观众鼓掌时我特别开心。”

我想穿漂亮的戏服

跟林凯德搭档《挡马》演出的是来自福春小五的陈钰禧（10岁）。

钰禧小时候主要由奶奶在照顾，她说：“奶奶常常会带我去看潮州戏，一边看一边跟我解释戏里演的是什么。我慢慢的也开始喜欢潮州戏，还很羡慕演员们穿的戏服，都很漂亮，我也想穿着戏服上台表演。”

就这样，钰禧被奶奶领进了“潮剧”的大门。奶奶还是钰禧在家里的“台词老师”，背台词的时候，奶奶就帮她纠正潮语发音。

爸爸陈得能（42岁，财务）说，钰禧是真心喜欢潮剧，“她冲凉的时候也会唱。有时披着毛巾拿着一块布，就会幻想那个是水袖。在户外拍照，她摆的姿势，也好像是潮剧里的一个角色。

陈钰禧自小跟着奶奶看潮州戏，羡慕演员们穿着漂亮的戏服，燃起上台表演的兴趣。

学会和观众眼神交流

回忆起第一次上台表演的时候，钰禧说自己看到观众会很紧张，老师教她：“你当台下没有人，就不会害怕了。”

随着演出经验的丰富，钰禧越来越大胆自信，她在舞台上，慢慢地学会跟观众有一些眼神交流。

爸爸说：“以前表演她是不敢看观众的。现在陌生人要和她拍照，她会热情地回复。”

更多家长注重学习传统文化

近些年，因为方言的不流行，又有线上娱乐节目的吸引，越来越少年轻人接触潮剧这类传统艺术。于是南华潮剧社抱着试试看的心态，开设了少儿班。没想到，却收到了不错的反响。目前在少儿班学习的小学生就有60个。

年轻的父母认为，传统艺术有助于身心发展，认识传统中华文化，也对建立自信有帮助。陈得能说：“我比较喜欢栽培孩子认识潮剧和华人文化。因为我觉得这些东西要在孩子小时候让他们感兴趣，一旦去了小学中学就很容易流失了。”