疫情期间，不少人开始尝试宅家健身。“健身直播”迅速走红网络。除了明星效应外，参与方式的多样性，不受时间、地点限制等特性也是大家推崇的原因。

本期“潮什么”为大家介绍五个风靡网络的健身频道，让你在家轻松“云健身”，保持好身材。

MadFit（@MadFit）

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想在一首歌的时间就让全身得到很好的运动效果？MadFit的热门歌曲健身系列值得你去探索！在Youtube上拥有近750万订阅量的MadFit频道，集合了从身体局部到全身的各类燃脂训练视频。

健身动作合成了一个舞蹈，跟随着时下的流行音乐完成所有的健身动作，是不是锻炼身体也成了一种享受呢？

Chloe Ting（@Chloe Ting )

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Chloe Ting的健身频道更新频率很高，适合追求高强度锻炼的健身爱好者。有一定健身基础的人可以尝试挑战她频道内的高难度燃脂运动，以达到一个更显著的健身效果。除了健身视频，Chloe Ting的频道也为粉丝提供运动方面的穿搭建议。

小马哥（@The Fitness Marshall）

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比起常见的专业指导加鸡汤式鼓舞，“小马哥”放弃教练们爱用的拆解式教学，将复杂的机械动作简化并取其精华，再编排成魔性燃脂舞，让大家开开心心跟着跳起来，只要坚持跳上一段时间，就能看到减脂效果。而他的舞伴也都不是专业舞者，换句话说，无论你有没有基础，都能跟着他一起魔性摇摆。

帕梅拉（@Pamela Reif ）

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长相酷似芭比娃娃的帕梅拉，被封为德国第一健身女神。她时常会推出一些简短且实用的健身视频。此外，帕梅拉也有能满足不同锻炼需求的“一周健身计划”供选择，省去了大家需要去挑选项目和制定训练计划的烦恼。

其实，对于初学者来说，最大的挑战并非是跟着视频练习，而是确保每个动作精准到位，并每天坚持锻炼。

郑凌yoga（@郑凌yoga )

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有别于一般的健身博主，郑凌的视频主打瑜伽教学。大家可以随着舒缓的纯音乐和温柔的语音讲解，跟随博主进行瑜伽动作的学习。教程从简到难，视频内，郑凌还会根据各类不同的身体情况推荐简易和进阶动作。频道内也有多种瑜伽流派供选择学习，适合各类瑜伽爱好者。